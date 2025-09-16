به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرماندار شهرستان پلدشت در دومین جلسه بررسی مسائل و موارد مربوط به مسکن محرومین شهرستان سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد؛گفت: ۳۶ قطعه زمین به متراژ ۲۰۰ متر مربع برای ساخت مسکن محرومین در شهرستان پلدشت آماده واگذاری می‌باشد.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: از این تعداد، ۱۹ قطعه به متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی واگذار شده است و ۱۱ متقاضی دیگر نیز مدارک خود را برای استعلامات قانونی در بنیاد مسکن تکمیل کرده‌اند و مابقی نیز بدون متقاضی می‌باشد.

وی گفت: با مشارکت خیرین و همکاری سازمان منطقه آزاد ماکو، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد، بهزیستی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، باید مساکنی در شأن محرومین احداث و در اختیار آنان قرار گیرد.

در این جلسه، آرش صادقیان، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو، نیز با اشاره به تفاهمنامه بین این سازمان و بنیاد مسکن استان، اعلام کرد: مقرر شد اعتباری از سهم مسکن محرومین شهرستان پلدشت از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو به حساب صد امام (ره) واریز شود. همچنین، سهم اعتباری بنیاد مسکن نیز به این حساب واریز و برای آماده‌سازی و اقدامات اولیه مسکن محرومین هزینه گردد.