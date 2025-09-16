مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت: مهر امسال ۱۳۵ مدرسه با ۵۴۰ کلاس درس به فضا‌های آموزشی استان افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مهدی با وقار زعیمی افزود: برای ساخت این مدارس بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی گفت: اولویت ساخت مدارس در مناطق کم برخوردار، و این فضا‌های آموزشی بیشتر در شهرستان‌های بندرعباس، قشم و میناب ساخته شده است.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان افزود: با بهره برداری از این کلاس‌های درس سرانه فضای آموزشی استان از پنج و ۲۰، به پنج و ۴۰ صدم مترمربع افزایش یافت.

با وقار گفت: ۱۵۰ فضای آموزشی دیگر هم با میانگین پیشرفت کاری پنج تا ۸۰ درصد، درحال ساخت است.

هرمزگان پارسال رتبه نخست کشور را در جذب خیران مدرسه ساز کسب کرد.