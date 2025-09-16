به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: در گزارشی مبنی بر انفجار و حریق یک باب منزل ویلایی در سه راه برق کوچه بسیج ۱، تیم‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۱۱ آتش‌نشانی بندرعباس سریعا به محل حادثه اعزام و اقدامات لازم را برای اطفا حریق و ایمن سازی محیط آغاز کردند.

عبدالمهدی حسین پور افزود: علت آتش سوزی نشت و انتشار گاز در محیط منزل و انفجار پس از زدن فندک بود.

وی گفت: در این حادثه ۳ نفر از اهالی منزل دچار سوختگی می‌شوند که توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

