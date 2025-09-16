با اعلام جدیدترین رتبه‌بندی شرکت‌های پتروشیمی جهان در سال ۲۰۲۵، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با صعود ۶ پله‌ای نسبت به رتبه‌بندی قبلی، در رتبه ۱۲ جهانی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پیامی ضمن تبریک این موفقیت به خانواده هلدینگ خلیج فارس نوشت:

کسب رتبه جهانی ۱۲ توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در جدیدترین رتبه‌بندی معتبر ICIS در میان بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی جهان، برگ زرینی دیگر در کارنامه پرافتخار صنعت پتروشیمی کشور است.

این موفقیت ارزشمند، حاصل درایت مدیران، تلاش بی‌وقفه کارکنان، همت متخصصان و اعتماد سهامداران بوده و نشان داد که این شرکت به‌عنوان دومین شرکت پتروشیمی خاورمیانه، توانسته با بهره‌گیری از نوآوری، توسعه زنجیره ارزش، مدیریت علمی و تکیه بر سرمایه انسانی توانمند جایگاه خود را در عرصه جهانی نسبت به سال قبل ۶ رتبه بهبود بخشیده و به رتبه ۱۲ جهان برساند.

این دستاورد پرافتخار را به مدیران ارشد، کارکنان پرتلاش و خانواده بزرگ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تبریک و تهنیت عرض نموده و یقین دارم با ادامه این مسیر روشن و آینده‌نگر، دستیابی به جایگاه‌های برتر جهانی در افق پیش‌رو دور از دسترس نخواهد بود.