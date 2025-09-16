به گزارش خبرگزاری صداوسیما هرمزگان؛ حمید نیک زاد نخلی مربی تیم شوتوکان ایران هرمزگان گفت: نماینده هرمزگان در چهار رده سنی نونهالان، خردسالان، نوجوانان و جوانان با ترکیب حدود ۷۰ کاراته‌کا (۴۰ نفر در بخش پسران و ۳۰ نفر در بخش بانوان) در این مسابقات شرکت کرد.

او گفت: بانوان هرمزگان در مجموع موفق به کسب ۱۳ مدال طلا، ۸ نقره و ۲۳ برنز شدند.

در بخش پسران نیز ورزشکاران هرمزگانی در رشته‌های کاتا و کومیته به نشان‌های مختلف دست یافتند.

در پایان، تیم هرمزگان با این عملکرد عنوان نایب‌قهرمانی کشور را در قم به دست آورد.