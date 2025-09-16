پخش زنده
امروز: -
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید ساختار خود را کوچک کند، گفت: بخش خصوصی باید تصمیم بگیرد و دولت اجرا کند.
به گزارش خبرنگار تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، در نشست صمیمی و هماندیشی پیشکسوتان صنعتگر که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، جمعی از فعالان صنعتی به بیان دیدگاهها و مشکلات حوزه تولید پرداختند.
آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، ضمن قدردانی از همراهی بخش خصوصی بهویژه در شرایط حساس جنگ ۱۲ روزه»، گفت: «دولت چهاردهم باید ساختار خود را کوچک کند و آماده است در بخش صنعت، تصمیمگیری به بخش خصوصی سپرده شود و دولت نقش اجرایی را برعهده گیرد.
در ادامه این نشست، حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی با تأکید بر جایگاه بخش خصوصی اظهار داشت: فعالان این بخش همواره تلاش کردهاند آرمانهای ملی و کشوری را حفظ کنند و امروز نیز با تمام توان در جهت چرخاندن چرخ صنعت با سرعت بیشتر گام برمیدارند. اکنون نیاز است دست در دست هم بگذاریم تا بر مشکلات غلبه کنیم و انتظار داریم مسائل صنعتگران در کوتاهترین زمان ممکن حلوفصل شود. همچنین لازم است جلساتی با حضور شخص رئیسجمهور برگزار شده و این نشستها بهصورت مستمر ادامه یابد.
در بخش دیگری از این نشست، صنعتگران حاضر به بیان دغدغهها و مشکلات خود پرداختند. تأمین مواد اولیه، ناترازی برق و انرژی و برخی قوانین بازدارنده در مسیر تولید از جمله مهمترین چالشهایی بود که فعالان صنعتی مطرح کردند