به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در بیست و هشتمین وبینار تخصصی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه با موضوع "راهبرد‌های معاونت زراعت برای تامین و پایداری امنیت غذایی"، گفت: وزارت جهاد کشاورزی با ارائه راهکار‌هایی به دنبال آن است تا با کمترین آسیب به تولید و معیشت کشاورزان، از این شرایط عبور کرده و پایداری نسبی را در تولید محصولات کشاورزی رقم بزند.

مجید آنجفی با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی ،توسعه کشت محصولات کم آب‌بر و تولید محصولات اساسی وراهبردی از طریق کشت در دیمزار‌ها را از جمله راهبرد‌های اصلی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد. و افزود: تولید سالانه محصولات کشاورزی کشور را ۱۳۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت:. حدود ۹۵ میلیون تن از محصولات کشاورزی مربوط به بخش زراعت است.

وی گفت: توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، تولید محصولات اساسی وراهبردی با استفاده از کمترین میزان آب و گسترش دیمزار‌ها از جمله راهبرد‌های اصلی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی است.

معاون امور زراعت افزود: برنامه‌های مهمی برای پایداری تولید محصولات زراعی در طرح‌های الگوی کشت و جهش تولید در دیمزار‌ها داریم و تلاش می‌کنیم با افزایش ضریب نفوذ دانش، افزایش ضریب مکانیزاسیون و معرفی ارقام مناسب زراعی به این هدف مهم دست یابیم.

آنجفی بابیان اینکه تا کنون ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده، گفت: از مجموع ۱۵۸ همت اعتباری که برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در نظر گرفته شد، تاکنون ۱۵۰ همت به گندمکاران پرداخت شده است.

به گفته وی، برای نخستین بار امسال ردیف اعتباری از منابع درآمدی دولت به این امر اختصاص یافت و پیش بینی می‌شود تا قبل از آغاز سال زراعی جدید، مطالبات گندمکاران تسویه شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به افزایش حدود به دو برابری تحویل گندم به مراکز خرید در امسال در مقایسه با سال ۱۴۰۰ (با وجود خشکسالی بیشتر) اشاره کرد و گفت: براساس آمار سال ۱۴۰۰ بیش از ۴.۵ میلیون تن گندم تحویل مراکز خرید کشور شده بود که این میزان امسال به حدود ۸ میلیون تن افزایش یافته است.

آنجفی پیش‌بینی کرد با استفاده از ظرفیت بالای تولید در دیمزار‌ها و بکارگیری روش‌های نوین، افزایش دو برابری در تولید فعلی نیز تحقق یابد.

وی همچنین، سهم کود در هزینه‌های تولید محصولات زراعی را با اختصاص یارانه‌های دولتی کمتر از ۵ درصد اعلام کرد و گفت: واردات کود‌های فسفاته با ارز ترجیحی انجام می‌شود، در خصوص کود‌های ازته نیز یارانه قابل توجهی از سوی دولت به پتروشیمی‌ها اختصاص می‌یابد، تا آنها قبل از صادرات، به قیمت مصوب کود را به کشاورزان تحویل دهند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بر اهمیت تغذیه به موقع و اصولی گیاه و تامین و تدارک به موقع نهاده‌ها تاکید کرد و گفت: امسال حدود ۷۰۰ هزار تن کود‌های فسفاته از طریق واردات تامین و ترتیبی اتخاذ شده تا به موقع به دست کشاورزان برسد.

آنجفی افزود: در تدارک کود اوره از پتروشیمی‌ها نیز در مقایسه با پارسال ۳۷ درصد جلوتر هستیم.

به گفته این مسئول، امسال با هماهنگی‌های انجام شده به تمام محصولاتی که در الگوی کشت قرار دارند با اولویت‌بندی روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، کود شیمیایی اختصاص می‌یابد و هدفگذاری شده تا این کود‌ها قبل از شروع فصل کشت در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

به گفته معاون امور زراعت، استفاده ۸۰ درصدی کود ازته و کل کود فسفاته همزمان با قرار دادن بذر در خاک، می‌تواند موجب پایداری ریشه و گذر از بحران تنش آبی برای گیاه شود، استان کردستان با بکارگیری این راهبرد تحقیقاتی توانسته است امسال با تولید حدود ۸۰۰ هزار تن گندم به عنوان دومین تولید کننده گندم کشور معرفی شود.

آنجفی بر ضرورت آموزش بهره‌برداران و ترویج شیوه‌های صحیح مصرف نهاده‌های کشاورزی از طریق رسانه‌ها و ساختار‌های اطلاع‌رسانی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و تقویت نقش روابط عمومی‌ها در انتقال توصیه‌های فنی و علمی به بهره‌برداران را خواستار شد.

وی از طراحی ساختار جدیدی برای پیشبرد سیاست‌های الگوی کشت با همکاری سایر وزارتخانه‌ها خبر داد و افزود: اولین نشست کارگروه ملی الگوی کشت به ریاست وزیر جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد. در استان‌ها نیز ستاد الگوی کشت با ریاست استانداران و دبیری روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها تشکیل می‌شود تا موضوع تغییر و اصلاح الگوی کشت را در استان‌ها راهبری کنند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: پارسال جایگزینی تدریجی کشت محصولات کم‌آب‌بر، دستاورد‌ها و درآمد خوبی برای کشاورزان داشت، اما با مقاومت‌هایی نیز همراه بود.

آنجفی با اشاره به میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی، گفت: بر خلاف تصور عمومی که مصرف ۹۰ درصد آب را به حوزه کشاورزی نسبت می‌دهند، حداکثر ۵۰ درصد از منابع آبی در دسترس، در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

وی افزود: وجود این که میزان آب در اختیار بخش کشاورزی در برنامه هفتم ۷۰ میلیارد مترمکعب تعیین شده، در سال زراعی جاری حدود ۴۳ میلیارد مترمکعب آب به این بخش اختصاص یافت.

معاون امور زراعت، وزارت جهاد کشاورزی گفت: استفاده از راهبرد‌هایی همچون انتقال کشت محصولات کشاورزی به اراضی دیم، خشکه‌کاری برنج، گسترش کشت در دیمزارها، کشت محصولات کم‌آب‌بر، کشت گیاهان دارویی می‌توانیم کشور را به سمت تولید پایدار کشاورزی سوق دهد.

آنجفی، افزود: اگر آب به صورت حجمی و مشخص در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، نگرانی از بابت نحوه مصرف در بخش کشاورزی نخواهیم داشت.

وی بر خوداتکایی و پایداری در تولید محصولات اساسی همچون گندم و جو تاکید کرد و گفت: بسیاری از محصولات همچون دانه‌های روغنی، کلزا، محصولات علوفه‌ای و حبوبات در تناوب این دو محصول کشت می‌شوند، بنابراین ما در تلاشیم به سهم خود با کمترین مصرف منابع آبی و با افزایش بهره‌وری، به تولید پایدار محصولات کشاورزی دست یابیم.