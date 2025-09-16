اجرای دوره توانمندسازی نیروی انسانی «طرح توانا» در مدارس بوکان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در راستای توانمند سازی دانش آموزان و مدیران طرح توانا برای اولین بار در استان در این شهرستان اجرا شد.
صمیمی افزود: این طرح در قالب کارگاههای آموزشی و کلاسهای پژوهشی در پایهها و دروس مختلف با همکاری ۵۷۰ نفر از همکاران فرهنگی برگزار شد.
وی با تاکید بر رویکرد آموزش و پرورش در کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی در دولت چهاردهم اظهارداشت: این کارگاهها تا پایان سال اجرا میشود تا شاهد شادابی و طراوت بیشتر و تحول در نظام آموزشی باشیم.
طرح توانا با هدف «توسعه عدالت آموزشی»، «ارتقای کیفیت یادگیری» و «تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی» فرصتی است تا معلمان و مدیران با آخرین رویکردهای تحولی در تعلیم و تربیت آشنا شوند.