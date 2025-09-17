به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فوک خزری تنها پستاندار حوضه دریای خزر نه‌تنها شاخصی از سلامت اکولوژیک این دریا است بلکه نقش مهمی در توازن زنجیره غذایی ایفا می‌کند، اما چند سالی است زنگ خطر کاهش جمعیت این گونه در خطر انقراض به صدا درآمده است.



فوک‌های خزری در بهار و تابستان به سواحل جنوبی دریای خزر می‌آیند و در پاییز و زمستان در شمال دریا بر روی برف و یخ روزگار می‌گذراند.

محیط زیست مازندران همزمان با زیست این گونه در خطر انقراض، پایش‌های مستمری را در نوار ساحلی استان انجام می‌دهد که در برخی مواقع با کشف لاشه قلاده فوک خزری همراه است.





معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: لاشه یک قلاده فوک خزری در وضعیت پیشرفته فساد در سواحل جویبار کشف شد و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.

روح‌اله اسماعیلی افزود: شمار لاشه‌های شناسایی‌شده فوک خزری در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴۴ قلاده رسیده است.





او با اشاره به تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری ادامه داد: پایش سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری اداره‌کل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونه‌برداری‌های تخصصی با هماهنگی نهاد‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.





اسماعیلی از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشه‌های احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.