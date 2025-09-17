تشکیل کارگروه ویژه شناسایی مشمولان عفو رهبری در لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: کارگروه ویژه برای شناسایی مشمولان دستورالعمل عفو رهبر معظم انقلاب در دادگستری استان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس کل دادگستری لرستان در نشست شورای قضایی لرستان بیان کرد: همه مدیران استان در حوزههای مختلف، وظایف و مسوولیتهایی در قبال مردم و مراجعان دارند که باید به همه آنها به درستی عمل کنند و امورات مردم انجام تا منجر به رضایت مندی در جامعه شود.
حجت الاسلام سعید شهواری افزود: دستگاههای نظارتی بررسی کنند، اگر سازمان یا ادارهای در راستای خدمات رسانی به مردم ترک فعل کرده و وظایف خود را به درستی انجام نمیدهد برای برخورد به دادگستری گزارش نمایند.
رئیس کل دادگستری لرستان بیان کرد: در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دستگاه قضایی استان اقدامات تبیینی مناسبی انجام داده و در حوزه عملیاتی نیز انتظار میرود دستگاها، نهادها و اداراتی که در اجرای قانون الزام دارای وظیفه هستند در انجام وظایف قانونی تسریع نموده و بیش از گذشته همراهی کنند.
حجت الاسلام شهواری ادامه داد: اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول باعث کاهش ورودی پروندهها و مشکلات مردم میشود.
وی اضافه کرد: نظارت میدانی و سیستمی بر مشاوران املاک همانند گذشته استمرار داشته باشد، زیرا این نظارت باعث جلوگیری از تضییع حقوق مردم میشود.
رئیس کل دادگستری لرستان یادآور شد: عفو معیاری محکومان رویکردی حقوقی و اجتماعی در خدمت انسجام و همبستگی اجتماعی است و بی گمان در زمانهای که ایران مقتدر، نیازمند مشارکت همگانی، تقویت اعتماد عمومی و افزایش انسجام اجتماعی است، چنین تدبیر حکیمانهای، میتوانند نقش حیاتی در تحقق عدالت موثرتقویت مشارکت اجتماعی و امنیت پایدار ایفا کنند.