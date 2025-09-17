پخش زنده
کتابخانه استاندارد علامه امینی تبریز با حضور معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور بازگشایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان گفت: کتابخانه استاندارد علامه امینی تبریز پس از بازطراحی، بهسازی کلی و تجهیز صبح روز پنجشنبه ۲۷ شهریورماه جاری بازگشایی میشود.
اسد بابایی افزود: کتابخانه عمومی علامه امینی تبریز با هزینه کرد افزون بر ۴۸ میلیارد ریال در ۲۲۰۰ مترمربع توسط ادارهکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی بازطراحی، بهسازی و تجهیز شده و در اختیار مردم فرهنگدوست شهرک ارم تبریز قرار خواهد گرفت.