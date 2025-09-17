پخش زنده
۳۴ دانش آموز دختر مددجوی کمیته امداد شهرستان رودان در پویش شوق زیارت به مشهد مقدس اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته امداد شهرستان رودان گفت: این دانش آموزان به مدت یک هفته و با هدف تقویت روحیه اعتقادی و فرهنگی و توانمندسازی آنان در حوزههای مختلف علمی، فکری و معنوی به این اردو اعزام شدند.
موسی صادقی افزود: برای اعزام این مددجویان بیش از ۱۴۰ میلیون تومان از محل منابع کمیته امداد و ۳۰ میلیون تومان از سوی خیران هزینه شده است.
