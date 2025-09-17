با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بازارهای هرمزگان رنگ و بوی مشق و خرده پاکن های همکلاسی را بخود رفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ این روزها خانواده‌ها بهمراه فرزندانشان برای خرید لوازم‌التحریر، کیف، کفش و پوشاک به بازار آمده‌اند و شور و شوقی ویژه در خیابان‌ها و فروشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند.

در کنار جنب‌وجوش خانواده‌ها، فروشندگان نیز با عرضه‌ی اجناس متنوع و مناسب ایرانی، خود را برای این روزهای پررونق آماده کرده‌اند.

در کارگاه‌های تولیدی هم چرخ‌های خیاطی بدون توقف می‌چرخند تا لباس‌های فرم دانش‌آموزان به‌موقع آماده شود.

از طراحی و دوخت تا بسته‌بندی و توزیع، همه مراحل با دقت صورت می گیرد تا پوشاکی باکیفیت و مناسب به دست خانواده‌ها برسد.

مسئولان این واحدهای تولیدی می‌گویند ضمن حفظ کیفیت تلاش کرده‌اند قیمت‌ها را نیز تا حد امکان کنترل کنند.