تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در هفته چهارم لیگ دسته اول کشور، میزبان هوادار تهران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این مسابقه ساعت ۱۹ فردا پنجشنبه ۲۷ شهریور، در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می‌شود.

تیم هوادار تهران با ۷ امتیاز صدرنشین است و پالایش نفت بندرعباس با ۴ امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده بندی قرار دارد.

اما دیگر نماینده هرمزگان تیم ۶ امتیازی و رده دومی شناور سازی قشم، در دیداری خارج از خانه مهمان پارس جنوبی جم است.

