به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان معظم ستواندوم "یونس صیاد اربابی" و کارمند "ابراهیم پیری" که توسط عناصر خبیث گروهک تروریستی جیش الظلم در مسیر زاهدان به خاش به فیض شهادت نائل گردیدند، فردا پنجشنبه مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در محل مصلی المهدی (عج) شهرستان برگزار خواهد شد.بدینوسیله از امت حزب الله و مردم شهید پرور دعوت می‌شود، با حضور پرشور خود در این مراسم موجب شادی روح مطهر شهدای والامقام و تسلی خاطر بازماندگان شوند.