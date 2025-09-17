نمایشگاه نقاشی و آثار تجسمی «بسیجی» با موضوع قهرمانان ملی و جهانی به روایت سید محمدرضا میری در فرهنگسرای نیاوران افتتاح شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین افتتاحیه نمایشگاه «بسیجی» با روایت سیدمحمدرضا میری از قهرمانان ملی و جهانی عصر ۲۵ شهریور ماه با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، سید امیر جاوید قائم مقام رئیس حوزه هنری در امور بین‌الملل، شهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، سعید لشگری معاون راهبردی استان‌های حوزه هنری انقلاب، وهب رامزی مدیر خانه عکاسان و هنرمندانی چون محمدعلی رجبی دوانی، علی بحرینی، در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.



سید امیر جاوید قائم‌مقام رئیس حوزه هنری در امور بین‌الملل در آیین افتتاح نمایشگاه «بسیجی» گفت: آنچه بناست در این نمایشگاه مشاهده شود، زحمت گرانمایه هنرمند متعهد سیدمحمدرضا میری است و عنوان آن «بسیجی» است.

وی ادامه داد: آنچه تلاش شده تا توسط سیدمحمدرضا میری رقم خورد نسبت گرفتن با مفهوم متعالی بسیجی است و اگر ما شمایل بسیجی را به یک شمایل قشری تقلیل بدهیم، در واقع نه تنها آن‌ها را تغییر داده‌ایم، بلکه به این مفهوم و معنای بزرگ خیانت هم کرده‌ایم. همچنین اگر شمایل بسیجی فطرت شمول باشد و ما بتوانیم با آن نسبت بگیریم احتمالا دریچه‌ای به معنای واقعی بسیجی باز شده است.

سید امیر جاوید تاکید کرد: یکی از برکات طوفان الاقصی تغییر انگاره‌های ذهنی ما برای درک و مواجهه با بسیجی است و باعث شده تاریخ را از دیرباز تا امروز بازخوانی کنیم و بسیجیان تاریخ را که برای آزادی‌خواهی تلاش کرده‌اند بشناسیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به دیوار پشت سرش اشاره کرد و اعلام کرد: بناست که در روزهای آینده این دیوار میزبانی کند از یکی از آثار سیدمحمدرضا میری به عنوان دیوارنگاره‌ای که در اختتامیه این نمایشگاه رونمایی خواهد شد.

وی یادآور شد: نمایشگاه «بسیجی» به همت موسسه هنری رسانه‌ای سلوک، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با همکاری حوزه هنری استان خراسان رضوی به میزبانی فرهنگسرای نیاوران پیش روی مخاطبان است.



سیدمحمدرضا میری درباره نمایشگاه «بسیجی» گفت: بهانه این گرد هم آمدن و این اتفاق، بسیجی است. در واقع آن فرهنگ غنی و اصیلی که حضرت امام رحمت الله علیه از عمق فرهنگ اسلامی و ایرانی استخراج کرد و به تعبیر حضرت آقا، آن روحیه‌ای که همیشه در دل مردم ایران و جوانانش بوده یعنی نترس بودن و در دل مشکلات رفتن و پیروز بیرون آمدن را حضرت امام دوباره زنده و کشف کرد.

وی ادامه داد: الان که به گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم اواخر دهه ۵۰ و سالهای اوایل دهه ۶۰ شاید جذاب‌ترین چیز برای من کودک و نوجوان آن دوره همین روحیه بااخلاص و باصفا و به دور از هرگونه ظاهرسازی روحیه بسیجی بود که ما در آن دوره درک کردیم.

سیدمحمدرضا میری اظهار کرد: حقیقتاً بسیجی‌هایی که در آن دوره با چهره‌های باصفا با آن لباس‌های رزم ساده و با آن چفیه‌ها و بدون هیچ پزی آن سالها از کشور دفاع کردند و جنگیدند و زندگی کردند، قهرمانان ما شدند. تشکیل شجره طیبه بسیج حضرت امام چون آغازش با دفاع مقدس بود این عناصر و نمادها با هم گره خورد.

این هنرمند بیان کرد: علیرغم اینکه بسیج وظیفه دارد در همه عرصه‌ها مبارزه کند و البته که این کار را هم کرده و همیشه در میدان حضور داشته ولی همیشه آن نماد و سمبل به خوبی بوده است.

وی افزود :خدا را شاکرم که با قهرمانان زندگی خود زندگی و تجربه کسب کردم و شاید به همین خاطر هم بود که از ابتدا در این زمینه قلم زدم البته هنوز هم همچون دوره کودکی در این راه هستم.

میری ادامه داد: هر چقدر امثال بنده بخواهیم و تلاش کنیم که حضور بسیج در عرصه‌های مختلف روایت کنند باز همچنان جای کار وجود دارد.ما امیدوارم که به کمک خداوند بتوانیم ذره‌ای دین خود را ادا کنیم.

این هنرمند همچنین اظهار کرد: آثاری که در اینجا شاهدش هستید در دهه ۷۰ و ۸۰ و بعد از آن تولید شده و شامل آثاری است که جدیداً خلق شده است.

محمدعلی رجبی دوانی هنرمند پیشکسوت حوزه هنرهای تجسمی در بخش دیگر آیین افتتاحیه نمایشگاه «بسیجی» گفت: خیلی خوشحالم که در جلسه‌ای صحبت می‌کنم که هم هنر است و هم یاد انقلاب اسلامی در آن زنده است.

وی افزود: حوزه هنری یا حوزه اندیشه و هنر اسلامی توسط عده‌ای از نقاشان و گرافیست‌های جوان بدون هیچ تجربه تشکیلاتی درست شد. با کارشان درست شد نه با تشکیلات. کسانی بودند مملوء از عشق نسبت به انقلاب اسلامی و ولایت. در آن دوره هیچکس فکر نمی‌کرد روزی این کارهایی که ظاهرا بدون یک مقصد سیستماتیک انجام می‌شود تبدیل به یک مکتب شود؛ مکتبی که اگرچه شاید قدرش را ندانستند و آن طور که باید از آن صحبت نکردند.

این هنرمند بیان کرد: هنوز زمان کالبد شکافی هنر انقلاب نیست. هنر انقلاب زنده است مثل خود انقلاب و هیچکس فکر نمی‌کند چه تحولاتی در پیش است. انقلاب تحولات را ایجاد می‌کند و بر تحولات سوار می‌شود و از آن‌ها سخن می‌گوید و فرهنگ می‌سازد.



وی درباره فطرت هنرمند انقلابی تشریح کرد: همه هنرهای انقلابی یک ویژگی دارند که بسیار مهم است چرا که مستقیما از دل هنرمند بر می‌آید. اما اینجا این سوال مطرح است که این هنرمند کیست؟ این هنرمند اهل فتوت است. فتوت مبنای هنر انقلاب اسلامی و همه فعالیت‌های انقلابی است. اهل فتوت با سلوکشان کاری کردند که به مقام عصمت در حقیقتی که از آن سخن میگویند برسند. یعنی حقیقت همانی است که می‌گویند و هیچ اقتضائی برای آنها جز حقیقت مطرح نیست و این نامش عصمت است. هنرمند حقیقی معصوم است در گفتار و کردار .

رجبی دوانی تاکید کرد: تا زمانی که انقلاب وجود دارد و زنده است، هنر انقلاب هم وجود خواهد داشت. هنرمند تجلی بخش لطیف انقلاب است که با زبان لطف سخن می‌گوید.

وی در ادامه از زبان اعتراض هنرمندان گفت و سپس عنوان کرد: هنرمند به شرایط زمانه و در درون خود انقلاب اعتراض می‌کند و می‌گوید که چرا باید با دشمنی که برای نابودی ما اقدام می‌کند مذاکره کنیم؟

وی با بیان اینکه هنرمند انقلاب جایی سخن میگوید که باید بگوید و او هیچ ملاحظه‌ای در کار ندارد اظهار کرد: سیدمحمدرضا میری از هنرمندان انقلاب است. او یک فرد بسیجی است و آمده تا خود از بسیجی سخن بگوید، سیدمیری آمده تا با برگزاری این نمایشگاه آینه شود تا ویژگی‌های بسیجی را ببینیم.

وی در ادامه از فنای در راه حق و ماندن در این طریق سخن گفت.

رجبی دوانی در پایان سخنانش همه بازدیدکنندگان و حاضران در آیین افتتاحیه را دعوت به سکوت کرد تا آثار هنری نمایشگاه «بسیجی» خود با آنها سخن بگویند.

حجت‌الاسلام محمد قمی که آخرین سخنران این مراسم بود، بعد از صحبت‌های رجبی دوانی مبنی سکوت برای شنیدن نغمه هر اثر هنری و پدیدارشدن جلوه‌های انقلاب از لابه‌لای فرم‌ها و رنگ‌ها به این آیه اشاره کرد «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً».