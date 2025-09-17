خبرگزاری صداوسیما، محسن اردکانی، مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران در گفتگو با خبرنگاردر خصوص اهمیت صرفه جویی در مصرف آب گفت: استان تهران پنجمین سال خشکسالی متوالی را پشت سر می‌گذارد و بارندگی در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به ۱۵۹ میلی‌متر رسیده که در یک قرن اخیر بی‌سابقه بوده است. میزان ذخایر آب در پشت سد‌های چهارگانه تأمین‌کننده تهران اکنون به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته و تنها راه عبور از این بحران، مدیریت مصرف است.

اردکانی با اشاره به همکاری مردم در صرفه‌جویی ۱۰ درصدی گفت: «هدف‌گذاری ما ۲۰ درصد کاهش مصرف بوده و هنوز با این هدف ۱۰ درصد فاصله داریم.

به گفته وی، پویش «۲۰ در ۳۰» با هدف تشویق مردم به صرفه‌جویی روزانه ۲۰ لیتر آب طی ۳۰ روز طراحی شده است؛ صرفه‌جویی‌ای که معادل ۶۰۰ لیتر یا ۱۲۰۰ بطری نیم لیتری خواهد بود و می‌تواند اثر مهمی در مدیریت بحران داشته باشد.

مدیرعامل آبفای تهران همچنین از مردم خواست با شماره ۱۲۲ تماس گرفته و برای نصب رایگان لوازم کاهنده مصرف ثبت‌نام کنند. وی تصریح کرد: براساس پایلوت‌های انجام‌شده، استفاده از این تجهیزات می‌تواند حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد بدون اینکه رفاه خانوار‌ها تحت تأثیر قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر تنها یک‌دهم مشترکان تهرانی یعنی حدود ۴۵۰ هزار خانوار از این لوازم استفاده کنند، کاهش مصرف در سطح شهر معنادار خواهد شد.

اردکانی در پایان به شیوه اطلاع‌رسانی این پویش اشاره کرد و گفت: از رسانه ملی، فضای مجازی، رسانه‌های دیداری، تبلیغات محیطی، بیلبوردها، اپلیکیشن‌ها و سایر روش‌ها برای آگاهی‌بخشی استفاده شده و خوشبختانه استقبال مردم خوب بوده است، اما انتظار داریم مشارکت گسترده‌تر شود. مدیریت مصرف آب موضوعی فصلی نیست و باید به صورت مستمر دنبال شود تا بتوانیم بر اقلیم خشک پنج ساله غلبه کنیم.