بودجه مشاوره دانشگاه ملی مهارت در سال جاری با رشد قابل توجهی امسال به حدود ۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ملی مهارت کشور شامگاه سهشنبه در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین المپیاد ورزش قهرمانی پسران دانشگاه ملی مهارت کشور در کاشان گفت: بودجه مشاوره دانشگاه ملی مهارت در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده و به حدود ۳۰ میلیارد تومان رسیده است که نویدبخش تحولی جدی در خدمات روانشناختی و مشاورهای به دانشجویان است.
مصطفی جعفری کرمانیپور، با تأکید بر اهمیت ورزش در ارتقای روحیه دانشجویان افزود: برگزاری این مسابقات در کنار توسعه خدمات مشاورهای، گامی مؤثر در جهت بازگرداندن امید به نسل جوان و ایجاد شور و نشاط در فضای دانشگاهی است