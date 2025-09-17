به همت هیئت عزاداران شاه حسین گویان تکاب و با مشارکت ستاد اجرای فرمان امام آذربایجان غربی یک صد بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان نیازمند تکابی توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به همت هیئت عزاداران شاه حسین گویان تکاب و با مشارکت ستاد اجرای فرمان امام آذربایجان غربی یکصد بسته لوازم التحریر از طریق آموزش و پرورش شهرستان در بین دانش آموزان نیازمند تکابی توزیع شد.

مدیر هیئت شاه حسین گویان تکاب گفت: بسته‌های یاد شده با مشارکت ستاد اجرای فرمان امام استان آذربایجان غربی وهیئت شاه حسین گویان سبدالشهداء تکاب تامین و تحویل شد.

واحدی افزود: بسته اهدایی شامل کیف، ۶ جلد دفتر، یک بسته مدادرنگی ۱۲ تایی، جامدادی، ست کامل خط کش، مداد مشکی و قرمز، پاکن ومداد تراش است.

وی گفت:برای تهیه و توزیع بسته‌های یاد شده یک میلیارد ریال هزینه شده است.