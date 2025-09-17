پخش زنده
معاون سرمایهگذاری ساتبا اعلام کرد: برای واحدهای صنعتی که نیروگاه خورشیدی احداث کنند، این تضمین فراهم شده که در صورت تأمین حداقل ۵۰ درصد برق مصرفی خود از محل نیروگاه خورشیدی، از محدودیتهای قطع برق معاف شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وزارت نیرو (پاون)، جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایهگذاری ساتبا با اشاره به اینکه احداث نیروگاههای خورشیدی در شهرکهای صنعتی میتواند واحدها را از محدودیتهای تأمین برق خارج کند، گفت: «در صورتی که در یک شهرک صنعتی به میزان کافی نیروگاه خورشیدی احداث شود، همه واحدهای مستقر در آن شهرک از محدودیتهای قطع یا کاهش برق معاف خواهند شد؛ اجرای این مدل در بخش خانگی سختتر است، اما با مصوبهای که بهزودی ابلاغ میکنیم، خانوارها میتوانند در زمان قطعی برق، از برق تولیدی نیروگاه پشتبام خود استفاده کنند. وی در ادامه با اشاره به همکاری با صنایع گفت: «بر اساس تفاهمنامهای که با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی منعقد کردهایم، بررسیها نشان میدهد ظرفیت احداث ۳ تا ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی روی مستحدثات و سقف سالنهای صنعتی وجود دارد؛ این ظرفیت عدد قابل توجهی است و میتواند بخش زیادی از دغدغه واحدهای صنعتی در تأمین برق را برطرف کند.
محمدنژاد خاطرنشان کرد: «از آنجا که نیروگاههای خورشیدی بر روی سقف سالنهای صنعتی احداث میشوند، هزینه اجرای آنها نسبت به سایر مدلها پایینتر خواهد بود و برای صنایع جذابیت اقتصادی بیشتری دارد.» وی درباره احداث نیروگاههای خورشیدی بزرگمقیاس در زمینهای مجاور شهرکهای صنعتی گفت: «اولین پروژه مشترک با سازمان صنایع و وزارت صمت در ظرفیت ۶۳ مگاوات در کنار شهرک صنعتی شمسآباد آغاز شده و ۲۵ مگاوات از این ظرفیت تا اوایل مهر ماه به مدار تولید خواهد آمد. این ظرفیت کل دغدغه برق واحدهای صنعتی در یک شهرک بزرگ را مرتفع خواهد کرد و پیشبینی میکنیم مدل احداث نیروگاه کنار شهرک، تکرارپذیر باشد و برای سایر شبکههای صنعتی کشور نیز قابل اجرا باشد.
معاون سرمایهگذاری ساتبا افزود: «این سرمایهگذاری به صورت مشترک انجام میشود؛ منابع مالی توسط سرمایهگذاران تأمین میشود و وزارت نیرو زیرساخت شبکه را بهصورت رایگان در اختیار قرار میدهد تا برق تولیدی بتواند به شبکه متصل شود. البته در صورت نیاز به ظرفیت بزرگتر، ایجاد پست و شبکه برای انتقال برق یا مصرف داخلی الزامی خواهد بود.» وی ادامه داد: «این مدل به خوبی استقبال شده و مرحله واگذاری زمین و شروع پروژه در حال انجام است؛ ۲۵ مگاوات از این ظرفیت تا اوایل مهر ماه به تولید خواهد رسید.
محمدنژاد درباره وضعیت نیروگاههای خورشیدی نصبشده روی سقف واحدهای صنعتی توضیح داد: «در حال حاضر بیش از ۱۵۰ شهرک صنعتی دارای واحدهای تولیدی هستند که بهصورت انفرادی اقدام به نصب نیروگاه خورشیدی کردهاند. مدل این بخش صرفاً عرضه برق به شبکه است و واحدها برق تولیدی خود را به وزارت نیرو نمیفروشند، بلکه امکان عرضه در تابلوی سبز بورس انرژی فراهم شده است.
وی تأکید کرد: «محاسبات نشان میدهد با قیمتی که در ایام گرم سال برای برق تعیین میشود، بازگشت سرمایه حداکثر دو تا ۲.۵ سال خواهد بود. این مدل هم مزیت اقتصادی دارد و هم به پایداری برق شبکه محلی کمک میکند، زیرا تزریق برق تولیدی واحدها به شبکه، امکان تأمین برق پایدارتر برای سایر مشترکان را فراهم میآورد.
معاون سرمایهگذاری ساتبا افزود: «با همکاری مردم، صنایع و سرمایهگذاران، پیشبینی میکنیم طی دو تا سه سال آینده بخش قابل توجهی از دغدغههای تأمین برق کشور، به ویژه در تابستان، برطرف شود.» محمدنژاد سیگارودی توضیح داد: «در قرارداد خرید تضمینی، بندی وجود دارد که حق تولید و عرضه برق را به تولیدکننده میدهد؛ وقتی تولیدکننده آماده عرضه برق باشد، هیچ مانعی برای خرید ایجاد نمیکنیم. با این حال، در زمان قطعی برق شبکه، اگر امکان عرضه وجود نداشته باشد، این دغدغه را پیگیری کردهایم و مدل ضریب آمادگی برای نیروگاههای رایج تدوین شده تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری تولید خود را انجام دهند.
محمدنژاد تأکید کرد: «این موضوع بسیار مهم است، زیرا صاحبان صنایع هنگام سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی باید مطمئن باشند که زیرساختهای برق، آب و گاز در اختیار آنهاست و سرمایهگذاریشان در زمان محدودیت برق دچار مشکل نخواهد شد.»