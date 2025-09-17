پخش زنده
در مراسم تجلیل از بهورزان نمونه مهاباد اعلام شد: ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و تجهیز خانههای بهداشت آذربایجانغربی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، به مناسبت گرامیداشت روز بهورز از بهورزان نمونه مهاباد تجلیل شد. بهورزان هم دراین مراسم از سختیهای کار در مناطق محروم، کمبود تجهیزات و فشارکاری گفتند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز از تخصیص اعتبار برای بازسازی و تجهیز خانههای بهداشت خبر داد وگفت: ۶۵ خانه بهداشت داریم که بیشتر آنها نیاز به تعمیر و بازسازی دارند. سلام ستوده اظهارداشت: کمسیون بهداشت و درمان ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی واریز کرده که ۱۵ میلیارد تومان آن برای خانههای بهداشت و خرید تجهیزات اختصاص یافته است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: دو مرکز شبانه روزی در گوگ تپه و خلیفان بدون آمبولانس بودند که با پیگیریهای صورت گرفته ۲ آمبولانس به این مراکز واگذار میشود.
هم اکنون بیش از ۶۰ خانه بهداشت با فعالیت نزدیک به ۱۲۰ بهورز به مردم روستاهای مهاباد خدمات بهداشتی ارائه میکنند.