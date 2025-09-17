به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، به مناسبت گرامیداشت روز بهورز از بهورزان نمونه مهاباد تجلیل شد. بهورزان هم دراین مراسم از سختی‌های کار در مناطق محروم، کمبود تجهیزات و فشارکاری گفتند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز از تخصیص اعتبار برای بازسازی و تجهیز خانه‌های بهداشت خبر داد وگفت: ۶۵ خانه بهداشت داریم که بیشتر آن‌ها نیاز به تعمیر و بازسازی دارند. سلام ستوده اظهارداشت: کمسیون بهداشت و درمان ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی واریز کرده که ۱۵ میلیارد تومان آن برای خانه‌های بهداشت و خرید تجهیزات اختصاص یافته است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: دو مرکز شبانه روزی در گوگ تپه و خلیفان بدون آمبولانس بودند که با پیگیری‌های صورت گرفته ۲ آمبولانس به این مراکز واگذار می‌شود.

هم اکنون بیش از ۶۰ خانه بهداشت با فعالیت نزدیک به ۱۲۰ بهورز به مردم روستا‌های مهاباد خدمات بهداشتی ارائه می‌کنند.