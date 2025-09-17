پخش زنده
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تسریع در روند آمادهسازی زیرساختهای انتخابات گفت: تقویم برگزاری انتخابات قابل جابهجایی نیست و با وجود برخی تاخیرها باید با همدلی و کار شبانه روزی این تاخیرها جبران شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «علی زینی وند» در جریان بازدید از ستاد انتخابات و پروژههای عمرانی استان البرز افزود: این دوره انتخابات، یک برنامه تحولی برای کشور است و همه ارکان نظام بر اجرای آن بهصورت فنی و قانونی توافق کردهاند؛ بنابراین مسوولیت برگزارکنندگان و عوامل فنی بسیار سنگین است و کوچکترین کوتاهی میتواند به اعتبار نظام و فرآیند انتخابات آسیب بزند.
وی با اشاره به اهمیت تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت: لازمه موفقیت این پروژه تسلط فنی و گزارشدهی بهموقع از سوی مجریان فنی است؛ چنانچه تأخیر یا قصور فنی رخ دهد، سایر اقدامات عملاً بیاثر خواهد شد.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به ضرورت تعهد محوری در فرایند اجرایی انتخابات تأکید کرد: همه کارکنان و کاربران فنی قبل از آغاز به کار تعهد میپذیرند و هر نوع تخلف در این عرصه، جرم امنیتی و ضربه به کل سیستم تلقی میشود؛ بنابراین باید با نهایت جدیت و مسوولیتپذیری عمل شود.
وی خواستار تسریع در اجرای اولویتهای فنی تعیینشده شد و از مجریان خواست زمانبندیهای دقیق و اقدامات اجرایی را بهصورت منظم گزارش کنند تا مقدمات برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در موعد مقرر فراهم شود.
انتخابات پیشرو بهصورت الکترونیکی برگزار میشود
رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی وزارت کشور نیز گفت: انتخابات پیشرو در سراسر کشور بهصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و آموزش مجریان، ناظران و همچنین مردم، اهمیت ویژهای در این دوره دارد.
«امیر شجاعان» افزود: بر اساس تصمیم ستاد انتخابات کشور، تمام شعب اخذ رأی در سطح کشور به تجهیزات اخذ رأی الکترونیکی مجهز خواهند شد و این موضوع، آموزش گستردهتری را نسبت به دورههای گذشته میطلبد.
وی گفت: ما ۲ بخش آموزش را بهطور جدی دنبال میکنیم؛ بخشی ویژه مجریان، ناظران و عوامل دستاندرکار انتخابات که تعداد آنها قریب به یک میلیون نفر است و بخشی دیگر برای مردم که باید با نحوه کار با تجهیزات آشنا شوند.
رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات وزارت کشور ادامه داد: برنامهریزی شده است مراکزی پیشبینی شود تا مردم بتوانند پیش از روز اخذ رأی به تجهیزات دسترسی داشته باشند و حتی بهصورت آزمایشی یک رأی ثبت کنند تا با فرآیند الکترونیکی آشنا شوند.
شجاعان با اشاره به آغاز فرآیند آموزش گفت: هفته گذشته نخستین دوره آموزشی در مشهد مقدس برای معاونان سیاسی و مدیران کل سیاسی سراسر کشور برگزار شد. این آموزشها در بخشهایی بهصورت حضوری و در بخشهایی بهصورت مجازی ادامه خواهد داشت.