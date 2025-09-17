پخش زنده
سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد، در ابتدای مهر ماه و همزمان با بازگشایی مدارس، برای سهولت در استفاده از حمل نقل عمومی، اتوبوسهای جدید برقی به همراه ایستگاههای شارژ رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالمطهر محمدخانی از ورود ۲۰۱ اتوبوس برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت تا پایان مهر و افتتاح ۲ ایستگاه شارژ برقی در روزهای آینده خبر داد و گفت: علاوه براین ۶۰ دستگاه اتوبوس دو کابین تا پایان مهرماه وارد کشور میشود و تا پایان دی ماه در مجموع ۴۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری یا دو کابین به خطوط بی. آر. تی اضافه خواهد شد.