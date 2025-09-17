سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد ، در ابتدای مهر ماه و همزمان با بازگشایی مدارس، برای سهولت در استفاده از حمل نقل عمومی ، اتوبوس های جدید برقی به همراه ایستگاه های شارژ رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالمطهر محمدخانی از ورود ۲۰۱ اتوبوس برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت تا پایان مهر و افتتاح ۲ ایستگاه شارژ برقی در روز‌های آینده خبر داد و گفت: علاوه براین ۶۰ دستگاه اتوبوس دو کابین تا پایان مهرماه وارد کشور می‌شود و تا پایان دی ماه در مجموع ۴۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری یا دو کابین به خطوط بی. آر. تی اضافه خواهد شد.





