معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد:پیگیر صدور مجوز برای برگزاری مسابقات خانگی تیم چادرملوی اردکان در ورزشگاه شهید نصیری یزد هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهستانی در نشست هماهنگی ورزش استان یزد، از پیگیری جدی مسئولان استان یزد برای دریافت مجوز برگزاری مسابقات خانگی تیم چادرملوی اردکان در ورزشگاه شهید نصیری یزد خبر داد و بر هم‌صدایی مسئولان و باشگاه‌ها برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم تأکید کرد.

اسماعیل دهستانی با اشاره به اهمیت حضور تماشاگران یزدی در ورزشگاه گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما فراهم‌کردن شرایط میزبانی مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه شهید نصیری است. این موضوع را با سازمان لیگ پیگیری می‌کنیم تا مجوز برگزاری دیدار‌های خانگی تیم چادرملوی اردکان در یزد صادر شود. جوانان ما حق دارند تیم‌شان را از نزدیک تشویق کنند و از شور و نشاط حضور در ورزشگاه بهره‌مند شوند.

وی با قدردانی از همکاری مدیرکل ورزش و جوانان و هیئت فوتبال استان یزد افزود: امروز شرایط خوبی داریم؛ مدیرکل ورزش از بدنه ورزش است و مقبولیت اجتماعی دارد و آقای تفکری نیز ظرفیت‌های فوتبالی ارزشمندی دارند. همه ما باید صدای واحدی داشته باشیم تا این فرصت را برای استان یزد تثبیت کنیم. باشگاه چادرملو‌ی اردکان هم باید کانون هواداران و تیم‌های پایه را فعال کند تا فوتبال یزد از این موقعیت بهره‌مند شود.

معاون استاندار با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی فصل گذشته گفت: تماشاگران یزدی تجربه لیگ برتر را دارند و باید حرفه‌ای تشویق کنند. امیدوارم با همکاری همه نهادها، شاهد میزبانی شایسته و حضور پرشور مردم در ورزشگاه باشیم.