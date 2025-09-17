پخش زنده
عارف معلمی، شاعر جوان و خلاق اهل شهرستان میناب در استان هرمزگان، توانست با آثار خود در جشنواره بینالمللی ادبیات هندوستان توجه داوران را جلب کرده و افتخاری دیگر برای ادبیات ایران رقم بزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، عارف معلمی، شاعر جوان مینابی از استان هرمزگان، یکی از این چهرههاست که با نگاهی تازه به زبان و زندگی، توانسته در یکی از معتبرترین جشنوارههای ادبی قاره آسیا بدرخشد.
جشنواره بینالمللی شعر هندوستان، هر ساله میزبان شاعران، نویسندگان و منتقدانی از کشورهای مختلف است و بستری برای تبادل فرهنگی و کشف استعدادهای نو به شمار میرود. امسال، نام عارف معلمی در میان برگزیدگان این جشنواره ثبت شد؛ افتخاری که نه تنها برای او، بلکه برای جامعه ادبی جنوب ایران و هرمزگان اهمیت فراوانی دارد.
آثار این شاعر مینابی که به تلفیقی از زبان بومی، دغدغههای اجتماعی و احساسات انسانی میپردازد، مورد توجه هیئت داوران جشنواره قرار گرفت و با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبهرو شد.
