به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه اینوا که از سیمای آذربایجان غربی پخش شد گفت: برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری، اینوا ۱۴۰۴ با شعار امروز برای فردا نقطه عطفی در توسعه اقتصادی استان است و امروز استان، بیش از هر زمان دیگر مستعد رشد و شکوفایی است.

رئیس مجمع نمایندگان استان درادامه گفت: آذربایجان غربی دروازه اروپاست صادرات و واردات ۱۹ میلیارد دلاری از استان می‌تواند این منطقه را به هاب صادرات غیر نفتی کشور تبدیل شود که باید توجه به آمادگی کامل مسئولان اجرایی و نمایندگان استان، حمایت نماینده ولی فقیه در استان و رئیس کل دادگستری وبا توجه به تاکید استاندار آذربایجان غربی برای تهیه بسته‌های بی نام سرمایه گذاری، فرصت بی نظیری برای تقویت صادرات- جذب سرمایه گذار –ایجاد اشتغال پایدار و توسعه نوآوری در استان فراهم شده است و میتوانیم آذربایجان غربی رابه جایگاه واقعی اش برسانیم.

دکتر حاکم ممکان در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به ظرفیت‌های قانون گذاری ونظارتی مجلس برای حمایت از توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری گفت: تسهیل قوانین برای حمایت ازامنیت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید در دستور کار مجلس است در سه دوره اخیر مجلس قوانین دهگانه‌ای در حمایت از تولید وسرمایه گذاری تصویب شده است در برنامه هفتم توسعه نیز این امر به شدت پر رنگ و مردم سالاری اقتصادی مد نظر است.

وی در ادامه گفت: ایجاد امنیت حقوقی، حمایت از مالکیت سرمایه و امنیت قرار دادی از سویی و ارائه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از دیگر ظرفیت‌هایی است که برای جذب سرمایه گذار در مناطق محروم و ایجاد رغبت در دستور کار قرار دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت: کاهش ۴-۵ همتی سهم مالیاتی استان با توجه با کشاورزی بودن استان و افزایش سهم استان از مالیات ارزش افزوده برای توسعه زیرساخت‌ها در دهیاری‌ها و شهرداری‌ها از دیگر مواردی است که به شدت پیگیر هستیم و می‌تواند در توسعه اقتصادی استان موثر باشد.

دکتر ممکان ادامه داد: برنامه دیگر ما احیای کریدور‌های شرق-غرب و شمال –جنوب استان است با توجه به اینکه گمرک سرو نزدیک‌ترین بندر به مرسین و اروپاست و با اتصال این گمرک به کریدور‌های اقتصادی میتوان هزینه و زمان انتقال بار را کاهش داد، از سوی دیگر پیگیر توسعه ریلی استان و راه اندازی قطار سریع السیر هم در آزاد راه ارومیه –تبریز و هم در مسیر ارومیه- تهران و سکوی بار با محوریت نقده به تمرچین و ارومیه به سرو هستیم.

در تشریح اهداف سفر رئیس و هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس به استان گفت: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان – حضور در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی- دیدار با فعالان اقتصادی –تجلیل از برگزیدگان اقتصادی وصنعتی و کشاورزی استان از مهمترین برنامه‌های این سفر است.

وی در ادامه با اشاره به بازدید اعضای کیمسیون از منطقه ویژه اقتصادی سرو و دروازه‌ای برای ورود به اروپا و محملی برای جذب سر مایه گذار است افزود: راه اندازی این منطقه می‌تواند تحولی در منطقه و استان و کشور ایجاد کند بخش خصوصی ۱۲ همت در این منطقه سرمایه گذاری می‌کند و برای اه اندازی آن یک سال و نیم زمان باقی مانده که پیگیراستعلامات زیست محیطی هستیم.