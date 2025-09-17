به گزارش گروه رسانه خبرگزاری صداوسیما با رونمایی از این طرح، خبرنگاران خبرگزاری صداوسیما به تجیهزات خبرنگاری کوله پشتی از جمله دوربین حرفه‌ای، میکروفون، لب تاپ و... مجهز شدند.

در این مراسم دکتر حسن عابدینی با اعلام اینکه اعطای این تجهیزات به خبرنگاران، همراه با آموزش‌های میدانی، همه زنجیره تولید خبر اعم از تصویربرداری، صدابرداری و تدوینگری با توان شخصی خبرنگاران انجام می‌گیرد.

معاون سیاسی رسانه ملی با اشاره به تجربه خبرنگاران در ایام ۱۲ روزه دفاع مقدس برای تولید خبر بدون استفاده از امکانات مرسوم سازمانی، گفت: با هدف افزایش سرعت و توانمندی بیشتر خبرنگاران، خبرگزاری صدا و سیما به تجهیزات خبرنگاری خوداتکا مجهز شدند که همه آنها در یک کوله پشتی استاندارد تجمیع شده تا امکان حمل و واکنش سریع برای خبرنگاران مهیاتر از قبل باشد.

وی خبرنگاری خوداتکا را یک خبرنگاری چند مهارته دانست که با کوله پشتی خود که حاوی تجهیزات مدرن خبرنگاری اعم از دوربین‌های پیشرفته فیلمبرداری دیجیتال، میکروفن، لب تاپ‌های دارای قابلیت اتصال به اینترنت پرسرعت و تلفن همراه‌های حرفه‌ای است به محل رویداد‌ها اعزام می‌شوند.

معاون سیاسی صداوسیما، خبرنگار خوداتکا را زنجیره تولید خبری تک نفره دانست و گفت: خبرنگار خوداتکا به تنهایی بار یک تیم خبرنگاری را به دوش می‌کشد؛ اما برای این کار به مهارت‌ها و ابزارآلاتی نیاز دارد که در این مسیر به او کمک کند.

دکتر عابدینی در ادامه افزود: با تجیهزات جدید خبرنگاران به صورت مجهز به صحنه رویداد اعزام می‌شوند و خود خبرنگار مدیریت تصویربرداری، صدابرداری، تدوین و تولید محتوا را به شخصه برعهده دارد و بسته و گزارش خودش را مدیریت کند که این مسئله هم از نظر زمانی برای پوشش خبر‌های فوری حیاتی است، چون رسانه می‌تواند اولین در روایت باشد و هم این که گاهی در شرایط جنگ و یا بلایای طبیعی استفاده از چرخه سنتی و تیم خبری ممکن نیست، اما اتکا به توانمندی‌های فردی راهگشاست.

معاون سیاسی رسانه ملی همچنین ضمن برشمردن مزایای خبرنگاری کوله پشتی برای خبرگزاری صداوسیما گفت: در این طرح رسانه ملی با بهره گیری از مولفه‌های دانش، تجربه و فناوری البته توام با خلاقیت فردی، بر چند مهارته شدن خبرنگاران تلویزیونی متمرکز شده است.

دکتر عابدینی افزایش سرعت و کاهش هزینه در کنار افزایش صحت و دقت روایت‌های خبری از دیگر فواید این نوع خبرنگاری خواند و گفت: خبرنگاران خبرگزاری صداوسیما در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه توانستند با نمونه‌های اندکی از این تجهیزات مشابه، جلوه‌ای از روایتگری صادقانه رویداد‌ها را بدون محدودیت زمانی و مکانی به نمایش بگذارند.

معاون سیاسی صدا و سیما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه ملی از جمله شهید نیما رجب پور سردبیر شبکه خبر ۲ از تلاش‌های عوامل خبر و خبرنگاران در تولیدات حرفه‌ای خبری با امکانات خبرنگاری کوله پشتی و موبایلی در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه قدردانی کرد و استفاده از تمهیدات مبتکرانه برای تنوع بخشی به مکان‌های پخش را از نقاط قابل توجه و فرصت‌های آن روز‌ها دانست که همه این اقدامات موجب شد دشمنان نتوانند حتی برای حتی یک لحظه صدای حقیقت را خاموش کنند.

دکتر عابدینی، بهره گیری از این تجربه را الگویی برای به دست آوردن روایت اول در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه توصیف کرد.

در پایان این مراسم در حضور معاون سیاسی رسانه ملی و مدیران ارشد این معاونت از تجیهزات حرفه‌ای و جدید خبرنگاری خوداتکا خبرگزاری صداوسیما رونمایی شد.