در نشست مجمع انتخاباتی هیئت روئینگ هرمزگان، آریا گندمکار طهرانی به عنوان رئیس هیئت روئینگ استان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در این مجمع انتخاباتی، آریا گندمکار طهرانی با کسب همه ۱۷ رای ماخوذه، برای چهار سال به عنوان رئیس هیئت روئینگ هرمزگان انتخاب شد.

براساس تصمیمات مجمع، عفت رستمی به عنوان نایب‌رئیس، مهرداد خادمی به عنوان خزانه‌دار و اسلام جاهدی، عادل سیفی و ملیحه شاهین‌زاده به عنوان اعضای هیئت رئیسه معرفی و انتخاب شدند.

سرپرست فدراسیون روئینگ در این نشست با تاکید بر ظرفیت‌های طبیعی و ساحلی هرمزگان برای توسعه این رشته گفت: امیدواریم با مدیریت جدید، شاهد ارتقای جایگاه روئینگ هرمزگان در سطح ملی و بین‌المللی باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نیز افزود: اداره کل ورزش و جوانان برای حمایت از برنامه‌های هیئت روئینگ آمادگی کامل دارد.