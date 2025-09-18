به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده دریابانی بندرعباس گفت: در این مدت بیش از ۹ میلیون لیتر سوخت، بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نخ سیگار، بیش از ۲ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی، بیش از هزار دستگاه تجهیزات ماهواره‌ای و دیگراقلام قاچاق کشف شد.

سرهنگ اسلام توحیدی پور افزود: در این رابطه ۴۰۵ متهم دستگیر و بیش از ۱۲۰ فروند شناور متخلف توقیف شد.

وی گفت: طبق اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ارزش کالا‌های کشف شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال است.

فرمانده دریابانی بندرعباس افزود: در این رابطه پرونده‌های قضائی تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.