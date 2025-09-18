پخش زنده
امروز: -
ماموران دریابانی بندرعباس در شش ماهه امسال ۸ باند سازمان یافته قاچاق کالا و ارز را در این شهرستان منهدم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده دریابانی بندرعباس گفت: در این مدت بیش از ۹ میلیون لیتر سوخت، بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نخ سیگار، بیش از ۲ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی، بیش از هزار دستگاه تجهیزات ماهوارهای و دیگراقلام قاچاق کشف شد.
سرهنگ اسلام توحیدی پور افزود: در این رابطه ۴۰۵ متهم دستگیر و بیش از ۱۲۰ فروند شناور متخلف توقیف شد.
وی گفت: طبق اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ارزش کالاهای کشف شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال است.
بیشتر بخوانید: نادیده گرفتن درخشش سکه از سوی پلیس هرمزگان
فرمانده دریابانی بندرعباس افزود: در این رابطه پروندههای قضائی تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.