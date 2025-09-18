به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر صنایع و معادن قشم گفت: وجود خودرو‌های رها شده علاوه بر ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و بصری، مانع بهره‌برداری درست از ظرفیت‌های این مجموعه است.

حمیدرضا صادقی افزود: با اجرای این طرح، علاوه بر بهبود چهره شهری، بستر لازم برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز فراهم می‌شود.

عبدالرزاق نریمانی دادستان قشم نیز افزود: این طرح با قاطعیت دنبال و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

از مالکان این خودرو‌ها نیز خواسته شده در کوتاه‌ترین زمان نسبت به انتقال و تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود اقدام کنند.