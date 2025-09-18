پخش زنده
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قهرمانی مقتدرانه و غرور آفرین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب را صمیمانه تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده بدین شرح است:
قهرمانی مقتدرانه و غرور آفرین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب را صمیمانه تبریک گفته و برای این جوانان همدل و غیور که تلفیقی از پهلوانی و عشق به میهن را به نمایش گذاشته و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را پس از دوازده سال در بالاترین سطح ممکن به اهتزاز درآوردند آرزوی دوام توفیق و تندرستی می نمایم.
امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح