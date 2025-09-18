پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی گفت: بازشناسی و معرفی ظرفیتهای اقتصادی آذربایجانغربی، پیشران رونق سرمایهگذاری و توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی، افزود: همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان یک فرصت بینظیر بود که مزیتهای آذربایجانغربی را به فعالان اقتصادی کشور و ۱۸ کشور خارجی در قالب بستههای سرمایهگذاری معرفی کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه همایش "اینوا" در سایه انسجام، همدلی و همکاری همه مسئولان استانی و نمایندگان مردم انجام شد، خاطرنشان کرد: وحدت و انسجام در این منطقه در سطح بسیار مطلوب بوده و آنچه که رسانههای بیگانه بیان میکنند، غیرواقعی است.
استاندار آذربایجانغربی به کلیدی بودن کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اشاره کرده و افزود: آذربایجانغربی از نظر ظرفیتهای مختلف بهخصوص اقتصادی، در ردیف پنج استان اول کشور است.
رحمانی همچنین با اشاره به اینکه از مجموع ۱۶ مرز زمینی کشور ۶ مرز در آذربایجانغربی واقع شده است، اضافه کرد: در حوزه تجارت، همه رویههای موجود در گمرک بدون استثناء در آذربایجانغربی اعمال میشود.
وی در ادامه با اشاره به همجواری استان با سه کشور، افزود: آذربایجانغربی میتواند استانی پایلوت در زمینه معرفی و اجرای رویههای مختلف اعم از کولبری و سایر موارد باشد؛ چرا که دارای همه رویههای اقتصادی است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه در حوزه زیرساختهای سرمایهگذاری اقدامات اثرگذاری در منطقه آغاز شده، افزود: در ۱۰ شاخص اعلام شده در زمینه برخورداری از امنیت، در ۹ شاخص آذربایجانغربی دارای شرایط مطلوب است و در ردیف استانهای اول و امن کشور قرار دارد.
وی در ادامه با یادآوری اینکه مجاهدتهای خوبی در این راستا انجام گرفته، تصریح کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز امنیت کاملی در منطقه برقرار بود.
استاندار آذربایجانغربی به اتحاد و انسجام بین اقوام و ادیان در استان نیز اشاره کرده و افزود: از نظر وحدت اقوام و پیروان ادیان مختلف، شرایط خوبی در منطقه وجود دارد و مردم بسیار خوب و مسالمتآمیز در کنار هم زندگی میکنند.
رحمانی در پایان با اشاره به تعامل و هماهنگی موجود بین نمایندگان آذربایجانغربی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نمایندگان استان همه همدل، پیگیر و متحد برای پیشرفت آذربایجانغربی هستند.