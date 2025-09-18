رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: حکم محکومیت قطعی برای ۴ متهم اصلی شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت و ۶۲۱ نفر از رانندگان متخلف فعال در پوشش تعویض روغنی و مرکز معاینه فنی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی افزود: با صدور حکم نهایی از سوی دادگاه تجدید نظر استان، ۴ نفر از اعضای اصلی این شبکه که همگی از اتباع غیرمجاز هستند، به تحمل حبس تعزیری و پرداخت بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

وی گفت: مجموع مدت محکومیت حبس این افراد ۱۱ سال است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: این پرونده برای برخی دیگر از متهمان همچنان باز است و با تکمیل تحقیقات و پایان جلسات رسیدگی، به زودی برای این افراد نیز رأی دادگاه صادر می‌شود.

قهرمانی گفت: قاچاقچیان در پوشش مغازه‌های تعویض روغنی و مرکز معاینه فنی در حاشیه شهر بندرعباس، پس از خرید و انباشت سوخت خودرو‌های سنگین، سوخت‌های خریداری شده را برای انتقال به دریا به شهرستان میناب منتقل می‌کردند.

وی افزود: بیش از ۵ هزار مورد تخلیه سوخت از سوی کامیون‌های متعلق به آنان در ۱۳ روز صورت گرفته که تصاویر آن توسط دوربین‌های مداربسته ثبت شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: با تصمیم دادگاه و پس از اقرار و احراز جرایم صورت گرفته، ۶۲۱ نفر از رانندگانی که با حمل سوخت و حضور در محل دپو، اقدام به فروش سوخت یارانه‌ای کرده بودند، به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم شده‌اند.

مجتبی قهرمانی گفت: این پرونده شامل ۸۲ جلد و بیش از ۱۵ هزار صفحه است.

وی افزود: هر چهار محکوم اصلی این پرونده هم اکنون در زندان به سر می‌برند و از همه رانندگان عضو شبکه نیز با صدور قرار تأمین، وثیقه نقدی متناسب اخذ شده است که در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، مبلغ مذکور بر اساس میزان محکومیت از وثایق تودیعی آنها کسر می‌شود.