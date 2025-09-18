به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در آستانه بازگشایی مدارس به همت گروه‌های جهادی بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت تعدادی از مدارس شهری و روستایی این شهرستان رنگ آمیزی و شاداب سازی شدند.

سرگرد عسگر اسماعیل زاده مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: گروه‌های جهادی بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان امسال ۲۵ مدرسه شهری و روستایی را رنگ آمیزی کردند تا دانش آموزان بتوانند با روحیه بهتر سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

ربابه افشاری مدیر مدرسه حضرت فاطمه زهرا (س) پلدشت گفت: شاداب سازی مدارس واقعا تاثیر روانی و معنوی داره روی دانش آموزان؛ و انگیزه ایجاد میکنه برای دانش اموزان و در یادگیری و هم احساس آرامش در مدرسه تاثیر مثبت دارد.

نشاط و شادابی در مدرسه باعث رشد همه ابعاد وجودی دانش آموز در بعد جسمانی شناختی. عاطفی و اخلاقی و معنوی می‌شود و اشتیاق و یادگیری در دانش آموزان را بالا می‌برد.