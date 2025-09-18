همزمان با تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس در منطقه کارائیب، ونزوئلا از آغاز رزمایش نظامی سه روزه خود در آب‌های این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در بحبوحه تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس، ونزوئلا اعلام کرد که رزمایش نظامی سه روزه خود را در جزیره «لا اورچیلا» در کارائیب آغاز کرده است.

آمریکا تاکنون براساس عملیاتی که آن را مبارزه با مواد مخدر نامیده، دستکم دو قایق ونزوئلایی و در مجموع ۱۴ نفر را کشته است؛ اقدامی که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد تحت عنوان «اعدام فراقضایی» محکوم شده است.

این حملات و استقرار کشتی‌های جنگی ایالات متحده در منطقه، نگرانی‌ها در مورد تهاجم واشنگتن به ونزوئلا را افزایش داده است؛ کشوری که نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری آن نیز از سوی ایالات متحده به رهبری کارتل مواد مخدر متهم و برای بازداشت او ۵۰ میلیون دلار جایزه تعیین شده است.

ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا در این زمینه توضیح داد که رزمایش یاد شده به دستور مادورو آغاز و «حاکمیت کارائیب» نامیده شده است.

او روز چهارشنبه با اشاره به آنچه که وی «صدای تهدیدآمیز و رکیک» آمریکا دانست، گفت: «استقرار پدافند هوایی با پهپادهای مسلح، نظارتی و زیردریایی وجود خواهد داشت. ما قصد داریم اقدامات جنگ الکترونیکی را اجرا کنیم.»

تلویزیون دولتی ونزوئلا نیز تصاویری از کشتی‌های آبی-خاکی و کشتی‌های جنگی مستقر در لااورچیلا محل استقرار پایگاه این کشور را نشان داد.

نیروهای مسلح اعلام کردند که این رزمایش‌ها شامل ۱۲ کشتی، ۲۲ هواپیما و ۲۰ قایق کوچک از «شبه نظامیان ویژه دریایی» خواهد بود.

جزیره لا اورچیلا نزدیک به منطقه‌ای است که ایالات متحده آخر هفته یک کشتی ماهیگیری ونزوئلایی را رهگیری و به مدت هشت ساعت متوقف کرد.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه «کارتل‌های خشونت‌آمیز قاچاق مواد مخدر تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و منافع حیاتی ایالات متحده هستند»، اقدام نظامی واشنگتن را در این منطقه توجیه کرده است.

دولت ایالات متحده همچنین ویدیوهایی از دو مورد از حملات به قایق‌ها منتشر کرده و ادعا می‌کند که شواهد غیرقابل انکاری در دست دارد که نشان می دهد؛ افراد کشته شده قاچاقچیانی بودند که به مقصد ایالات متحده حرکت می کردند.