جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با حضور شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اعضای این کمیسیون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه‌ای با محوریت حوزه گمرکات، مالیات و حوزه صنعتی برگزار شده و در آن دغدغه‌های تولید کنندگان در بخش‌های مختلف مطرح شد.

در این جلسه موضوع تفویض اختیار تام به اداره کل امور مالیاتی استان برای تقسیم بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش و تجهیز گمرکات استان به دستگاه آشکار ساز یا ایکس ری مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان غربی در این جلسه گفت: وحدت بخش‌های مختلف اقتصادی در استان یک فرصت برای توسعه استان در حوزه‌های مختلف رقم زده است.

رضا رحمانی با بیان این که متاسفانه تجهیزات گمرکات ما بروز نیست و باید برای جلوگیری از قاچاق بروز شوند افزود: بیشترین تردد مسافر و بار هردو در استان وجود دارد، اما متاسفانه شاهد بروز بودن دستگاه‌های گمرکات این مرز‌ها نیستیم که باید مسئولان ملی بخشی از درآمد‌های مرز‌ها را به تجهیز آنها اختصاص دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این جلسه گفت: امسال ۶۷ درصد اصناف، مشاغل و بازاریان آذربایجان غربی مشمول مالیات نرخ صفر هستند.

سید محمد هادی سبحانیان افزود: تا کنون از ۸۳ هزار فرم تبصره ماده ۱۰۰ که توسط صاحبان مشاغل در استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار گرفته است ۵۵ هزار مورد آن صفر بوده است.

او با بیان اینکه تا کنون در استان آذربایجان غربی ۸۳ هزار نفر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را تایید کرده‌اند، گفت: برای ۶۷ درصد یعنی بیش از نیمی از کل مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ استان آذربایجان غربی، مالیات صفر تعیین شده و از طریق پیامک به اطلاع آنها رسیده است.

یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت فعال شدن دیپلماسی اقتصادی از طریق وزارت امور خارجی در استان گفت: باید از ظرفیت مرزی برای صادرات محصولات کشاورزی استفاده شده و صندوق حمایت از سرمایه داران بخش کشاورزی نیز در استان ایجاد شود.

حاکم ممکان با اشاره به این که مبادلات مرزی آذربایجان غربی نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار است، اما این میزان برای مرزنشینان هیچ منفعتی ندارد افزود: باید درصدی از مبادلات گمرکی مرزی استان در اختیار منطقه برای توسعه آن قرار گیرد تا موجبات شکوفایی کریدور‌های استان فراهم شود.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به این که ۱۳ همت سهم پرداختی مالیاتی کسبه و اصناف استان در سال است گفت: به لحاظ پایین بودن سرانه درآمدی مردم باید در این سهم مالیاتی و تعیین سقف آن تجدید نظر شود چرا که ۱۳ همت مالیات برای این مردم قابل تحمل نیست.

مدیرکل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه با اشاره به این که باید در وصول مالیات‌ها بر کسانی تمرکز شود که فرار مالیاتی دارند و به واحد‌های تولیدی با نگاه تسهیل گری توجه شود گفت: بیش از ۵ و نیم همت پرونده کیفری فرار مالیاتی در استان وجود دارد که غالبا کسانی هستند که فعالیت اقتصادی ناسالم دارند و بیشتر رویکرد دلالی دارند که باید مورد توجه جدی مسئولان گمرکی قرار گیرد.

ناصر عتباتی افزود: سال گذشته بالای ۹ همت از گمرکات استان درامد کسب شده که باید قسمتی از این درآمد‌ها بر تجهیز گمرکات خصوصا دستگاه‌های ایکس ری هزینه شود.

علیپور نماینده مردم ماکو سپس چالدران و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر استفاده بیش از پیش از ظرفیت مرز‌های استان برای توسعه اقتصادی استان تاکید کرد.