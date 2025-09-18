پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه برخورد موتور سیکلت به سواری پژو در محور سامان به اصفهان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد موتور سیکلت به سواری پژو در محور سامان به اصفهان (جعفر آباد) دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امدادو نجات شهدای سامان به محل اعزام شد.
نیروهای امدادی پس از ارزیابی اولیه صحنه، ایمنسازی محل حادثه، اقدامات لازم پیشبیمارستانی را برای فرد مصدوم انجام و سپس وی را به نیروهای اورژانس تحویل دادند.