به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد،دکتر سیدمحمود واعظ پور از بازدید بیش از هزار و ۴۰۰ نانوایی در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت ۱۰۲ اخطار کتبی صادر، ۸۲ متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۹ نانوایی مهر و موم شده است.

دکتر واعظ پور افزود: در این بازدیدها، رعایت اصول بهداشتی نظیر دریافت کارت بهداشت شاغلان، استفاده از روپوش، بهداشت فردی، نظافت عمومی و بهره‌گیری از مواد اولیه دارای استاندارد مورد ارزیابی کارشناسان بهداشت محیط قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این مدت حدود ۶۰۰ کیلوگرم افزودنی غیرمجاز از جمله سبزیجات خشک و کنجد نامرغوب و غیربهداشتی از نانوایی‌ها جمع‌آوری و معدوم‌سازی شد.

واعظ پور ادامه داد: به منظور کنترل کیفیت نان نیز ۳۵۴ نمونه از نظر میزان نمک، جوش‌شیرین و رنگ مورد آزمایش قرار گرفت که ۷۰ درصد آنها استاندارد بود و با موارد غیرمطلوب برخورد قانونی صورت گرفت.

رییس مرکز بهداشت شهرستان یزد خاطرنشان کرد: از مجموع یک‌هزار و ۴۲۰ بازدید، ۱۰۹ مورد با مشارکت دستگاه‌های همکار صورت گرفت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در نانوایی‌ها با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته و موضوع را گزارش دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.