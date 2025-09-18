پخش زنده
سازمان حفاظت محیط زیست در راستای تحول دیجیتال و تسهیل دسترسی به قوانین و مقررات محیط زیستی، اقدام به آمادهسازی اولین بستر هوش مصنوعی دو زبانه قوانین و مقررات محیط زیست کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت روزافزون حفاظت از محیط زیست و لزوم آگاهی دقیق از قوانین و مقررات این حوزه، سازمان حفاظت محیط زیست برای نخستین بار در کشور بستر هوش مصنوعی دو زبانه قوانین و مقررات محیط زیستی را بر پایه کتاب مجموعه قوانین و مقررات محیط زیستی کشور طراحی و آمادهسازی کرده است.
وی افزود: این بستر با استفاده از فناوریهای نوین هوش مصنوعی و قابلیت به روز آوری خودکار امکان جستجوی هوشمند، دستهبندی موضوعی، تحلیل محتوا و ارائه پاسخهای حقوقی دقیق را به زبانهای فارسی و انگلیسی فراهم میآورد. کاربران میتوانند بهسادگی به متن کامل قوانین، آییننامهها، بخشنامهها و مصوبات محیط زیستی دسترسی داشته و در صورت نیاز، ترجمه انگلیسی آنها را نیز مشاهده کنند.
وی در پایان تصریح کرد: این بستر هوش مصنوعی نه تنها برای کارشناسان و متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست، بلکه برای پژوهشگران، دانشگاهیان، فعالان محیط زیست، دستگاههای اجرایی مرتبط و عموم مردم قابل استفاده خواهد بود و امیدواریم گامی مؤثر در جهت ارتقای فرهنگ زیستمحیطی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه باشد.