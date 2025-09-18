پخش زنده
با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش اقتصاد آذربایجان غربی چالشها و راهکارها در ارومیه از فعالان برتر اقتصادی تجلیل شد و تولید کنندگان به بیان مسایل و مشکلات خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این همایش با اشاره به این که مسئولانی که مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده دارند در پیشگاه الهی بیش از دیگر مسئولان باید پاسخگو باشند گفت: باید معیشت لازم برای همه مردم تامین شود که مطمئنا مسئولان اقتصادی با نیت خالص مجاهدت کنند خداوند نیز کمک کار آنها خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی افزود: تعهدات ارزی مشکل عمده تولید کنندگان است و این که دولت سیاستها را در موضوع رفع تعهدات ارزی مکررا تغییر میدهد نباید اینگونه شود چرا که این موضوع موجب ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با اشاره به این که یک جلسه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای توسعه اقتصادی آذربایجان غربی تخصیص مییابد گفت: باید با نگاه گشایش به مسایل موجود در کشور نگاه کنیم تا توسعه را در بخشهای مختلف شاهد باشیم.
سید شمس الدین حسینی با بیان این که در برنامه هفتم توسعه شاخصهای اقتصادی مهمی در نظر گرفته شده است افزود: تحقق رشد اقتصادی هشت درصد، رشد نقدینگی زیر ۱۴ درصد و تورم زیر ۹/۵ درصد را در نظر گرفتهایم از جمله این شاخصها است که باید در حدود سه سالی که تا پایان این برنامه مانده کارهای جهادی انجام دهیم و به دنبال گشایش باشیم.
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیز در این همایش با اشاره به این که توسعه به معنی گذر از مرز دانش جهانی است گفت: ریشه توسعه در بهرهوری و ارتباطات است که باید در این زمینه فرصتها را غنیمت دانسته و به قدرت مردم بیش از پیش توجه کنیم.
علی عبدالعلیزاده با بیان این که باید مردم را تشویق کنیم تا در فعالیتهای مختلف صاحبنظر بوده و نخبه باشند افزود: رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی و توسعه دریامحور را به عنوان دو عامل مهم توسعه کشور مورد تاکید قرار میدهند چرا که این دو مکمل یکدیگر هستند.
یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: امروز سرمایه گذاری در استان یکی از ملزوماتی است که موجب رشد در تولید و اشتغال پایدار و اقتصاد دانشبنیان میشود.
امروز تمام مسئولان عزم خود را جزم کردهاند
حاکم ممکان افزود: ۱۹ میلیارد دلار واردات و صادرات از مرزهای استان در طول سال انجام میگیرد و این استان با شش پایانه رسمی و ۹ مرز بیشترین سهم را در واردات و صادرات زمینی در مسیر دارد.
صندوقهای حمایت از کشاورزان، کاهش مالیات واحدهای تولیدی استان، توجه به حقوق مرزنشینان و ظرفیتهای معدنی استان از دیگر مباحثی بود که حاکم ممکان بدان اشاره کرد.
حجت الاسلام ذاکر یکی دیگر از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: توسعه تهاتر محصولات میتواند نجات بخش صادرکنندگان و واردکنندگان در کشور باشد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور نیز در این همایش مرز را یکی از ظرفیتهای مهم آذربایجان غربی دانست و گفت: اگر به دنبال بهره برداری مناسب از مرز هستیم باید نگاههای اقتصادی به مرز را تقویت کنیم.
رضا مسرور با اشاره به این که منطقه آزاد نیز دیگر ظرفیت استان محسوب میشود افزود: درآمد مناطق آزاد صرف همان محدوده میشود که این یک فرصت بی نظیر برای توسعه این منطقه به شمار میآید.
او با بیان این که سه سند توسعه مناطق آزاد و یک اصلاح قانون در این زمینه در حال پیگیری است خاطرنشان کرد: ایجاد منطقه آزاد مشترک آذربایجان غربی با ترکیه در وزارت امور خارجه در حال پیگیری است.
شهردار ارومیه نیز در این همایش با اشاره به اهمیت توجه به اقتصاد پایدار شهری و توسعه هوش مصنوعی در مدیریت خدمات شهری گفت: در همین راستا موضوع ایجاد درآمدهای پایدار و سرمایه گذاری مورد اهمیت است که با برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در آذربایجان غربی این امر در حال تحقق است.
آیدین رحمانی با بیان این که در ارومیه برای هر یک نفر شهروند ۷۰۰ هزار تومان از منابع دولتی جهت توسعه خدمات استفاده میشود افزود: باید نمایندگان مجلس قوانین زائد و دست و پاگیر را برای ارتقا شاخصهای اقتصادی حذف کنند.