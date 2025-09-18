پخش زنده
مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: در یک هفته گذشته خاموشیها در هرمزگان کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، حمید ساعد پناه افزود: در این مدت مصرف برق درهرمزگان ۱۵ درصد کاهش یافته و به ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات در روز رسیده است.
وی گفت: علت کاهش خاموشیها هم شرایط آب و هوایی بهتر و کاهش مصرف برق است.
۱۲ تا ۵ عصر و ۲۰ تا ۲۳ ساعات اوج مصرف برق است.
هرمزگان بیش از ۶۵۰ هزار مشترک خانگی دارد که ۶۰ مصرف برق را به خود اختصاص میدهد.