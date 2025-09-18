به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، حمید ساعد پناه افزود: در این مدت مصرف برق درهرمزگان ۱۵ درصد کاهش یافته و به ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات در روز رسیده است.

وی گفت: علت کاهش خاموشی‌ها هم شرایط آب و هوایی بهتر و کاهش مصرف برق است.

بیشتر بخوانید: ایجاد ۲۲ ساخت‌گاه نیروگاه خورشیدی در هرمزگان

۱۲ تا ۵ عصر و ۲۰ تا ۲۳ ساعات اوج مصرف برق است.

هرمزگان بیش از ۶۵۰ هزار مشترک خانگی دارد که ۶۰ مصرف برق را به خود اختصاص می‌دهد.