به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، احمد هاشمی افزود: در این طرح نفت کوره کاهش، و فرآورده‌های با کیفیت و دارای ارزش افزوده تولید می‌شود.

وی گفت: در اجرای این طرح، سالانه ۴۰۰ هزار تن پروپیلن و ۹۰ هزار تن اتیلن تولید می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: با بهره برداری از این طرح، شرکت پالایش نفت بندرعباس به پتروپالایشگاه و بزرگترین تولید کننده محصول پروپلین تبدیل می‌شود.

پروپلین مواد اولیه صنایع پتروشیمی است.

هاشمی افزود: این طرح با سرمایه گذاری یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورویی در سه مرحله واحد‌های جانبی، فرآیندی و تولید روغن پایه گروه دو و ۳ در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: با اجرای کامل این طرح، میزان تولید و کیفیت فرآورده‌های اصلی پالایشگاه افزایش می‌یابد.

هاشمی افزود: ایجاد اشتغال، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، تولید محصولات استراتژیک و تکمیل زنجیره ارزش، از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

اجرای این طرح از تابستان ۱۴۰۲ آغاز شده و مدت زمان اجرای آن ۴۲ ماه در نظر گرفته شده است.

اکنون محصولات اصلی این پالایشگاه بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید، سوخت جت و نفت کوره است.

خوراک این پالایشگاه نفت خام سنگین و میعانات گازی است.

این شرکت ظرفیت پالایش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی دارد.

حدود ۲۰ درصد سوخت مورد نیاز کشور از این پالایشگاه تامین می‌شود.