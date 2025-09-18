پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: طرح ارتقای کیفیت محصولات سنگین در این شرکت درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، احمد هاشمی افزود: در این طرح نفت کوره کاهش، و فرآوردههای با کیفیت و دارای ارزش افزوده تولید میشود.
وی گفت: در اجرای این طرح، سالانه ۴۰۰ هزار تن پروپیلن و ۹۰ هزار تن اتیلن تولید میشود.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: با بهره برداری از این طرح، شرکت پالایش نفت بندرعباس به پتروپالایشگاه و بزرگترین تولید کننده محصول پروپلین تبدیل میشود.
پروپلین مواد اولیه صنایع پتروشیمی است.
هاشمی افزود: این طرح با سرمایه گذاری یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورویی در سه مرحله واحدهای جانبی، فرآیندی و تولید روغن پایه گروه دو و ۳ در حال اجراست.
بیشتر بخوانید: افزایش تولید در شرکت پالایش نفت بندرعباس
مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: با اجرای کامل این طرح، میزان تولید و کیفیت فرآوردههای اصلی پالایشگاه افزایش مییابد.
هاشمی افزود: ایجاد اشتغال، کاهش آلایندههای زیست محیطی، تولید محصولات استراتژیک و تکمیل زنجیره ارزش، از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
اجرای این طرح از تابستان ۱۴۰۲ آغاز شده و مدت زمان اجرای آن ۴۲ ماه در نظر گرفته شده است.
اکنون محصولات اصلی این پالایشگاه بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید، سوخت جت و نفت کوره است.
خوراک این پالایشگاه نفت خام سنگین و میعانات گازی است.
این شرکت ظرفیت پالایش روزانه ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی دارد.
حدود ۲۰ درصد سوخت مورد نیاز کشور از این پالایشگاه تامین میشود.