آسم یک بیماری التهابی مزمن است که سبب بروز مشکلات تنفسی، سرفه، تنفس صدادار و تنگی نفس در مبتلایان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، لیلا جوهری فوق تخصص آسم و آلرژی گفت: هر ساله بیش از ۱۵ درصد جمعیت کودکان و ۱۰ درصد جمعیت بزرگسالان به بیماری آسم مبتلا میشوند.
وی با بیان اینکه از بیماری آسم، به عنوان شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی یاد میشود افزود: در صورت جدی نگرفتن، میتواند مشکلات بسیاری مانند غیبت از مدرسه، نیاز به بستری در بیمارستان و آی سی یو، مراجعه به اورژانس بیمارستانها و درمانگاهها را در پی داشته باشد.
این فوق تخصص آلرژی سرفه، تنگی نفس، خس خس سینه و در برخی مواقع احساس سنگینی و فشردگی در قفس سینه را از جمله علائم حملههای آسم برشمرد و افزود: این علائم در افراد متفاوت هستند و ممکن است برخی از بیماران یکی از آنها و برخی دیگر نیز چندین مورد را نشان دهند.
جوهری بر مصرف روزانه یک یا ۲ لیوان شیر کم چرب، سبزی ها، میوهها و خودداری از استعمال سیگار و ذخانیات به عنوان یکی از محرکهای بیماری آسم تاکید کرد.