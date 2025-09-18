همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، دانش‌آموزان با حضور در گلزار شهدای بندرعباس یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در این مراسم دانش‌آموزان با نثار گل و قرائت فاتحه، با شهدا، پیمان بستند در مسیر تحصیل علم تلاش کنند.

محمد میرزاده کوهشایی افزود: این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.

این مراسم در ۲۳ منطقه آموزشی هرمزگان برگزار شد.