همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشآموزان با حضور در گلزار شهدای بندرعباس یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در این مراسم دانشآموزان با نثار گل و قرائت فاتحه، با شهدا، پیمان بستند در مسیر تحصیل علم تلاش کنند.
محمد میرزاده کوهشایی افزود: این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار شد.
این مراسم در ۲۳ منطقه آموزشی هرمزگان برگزار شد.