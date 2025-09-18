پخش زنده
پل شیشهای نگل که یکی از جاذبههای گردشگری استان کردستان و همچنین از بزرگترین پلهای شیشهای خاورمیانه محسوب میشود در تمام فصول سال زیباییهای خاص خود را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پل شیشه ای نگل 88 متر ارتفاع و ۴۵۰ متر طول دارد و در 45 کیلومتری سنندج واقع شدهاست.
منظره ای که از بالای این پل دیده میشود در تمام فصول سال، به ویژه فصلهای بهار و تابستان بسیار دیدنی و جذاب است.
پل معلق شیشه ای نگل برفراز رودخانه خروشان و زیبای روستای نگل ساخته شده است.
افتتاح این پروژه علاوه بر رونق صنعت گردشگری، فرصت معرفی جاذبههای بینظیر کردستان را هم فراهم کرده است.