به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پل شیشه ای نگل 88 متر ارتفاع و ۴۵۰ متر طول دارد و در 45 کیلومتری سنندج واقع شده‌است.

منظره‌ ای که از بالای این پل دیده می‌شود در تمام فصول سال، به ویژه فصل‌های بهار و تابستان بسیار دیدنی و جذاب است.

پل معلق شیشه ای نگل برفراز رودخانه خروشان و زیبای روستای نگل ساخته شده است.

افتتاح این پروژه علاوه‌ بر رونق صنعت گردشگری، فرصت معرفی جاذبه‌های بی‌نظیر کردستان را هم فراهم کرده است.