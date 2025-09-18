پخش زنده
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با محمود عباس، رئیس دولت فلسطین در آنکارا دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در این دیدار به حملات اسرائیل به فلسطین و مسائل منطقهای پرداخته شد.
اردوغان در این دیدار اظهار داشت که اسرائیل نه تنها فلسطین، بلکه ثبات منطقهای را نیز تهدید میکند و حمله به قطر نشانه بارز این امر است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که تعداد رهبران و صاحبنظرانی که از اسرائیل انتقاد میکنند، رو به افزایش است و تلاشها برای افزایش فشار بینالمللی بر اسرائیل ادامه دارد.
رئیس جمهور ترکیه گفت: اسرائیل در هر فرصتی موضع خود را در تضعیف صلح افشا میکند و ترکیه صدای فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود.
اردوغان تصریح کرد: جهان اسلام باید برای از بین بردن تهدید اسرائیل متحدتر شود و ایجاد وحدت سیاسی در فلسطین، تلاشها را تقویت خواهد کرد.