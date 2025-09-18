توزیع هزار بسته لوازم تحریر بین دانش آموزان بی بضاعت چهاربرج
در آستانه بازگشایی مدارس دستان پرمهر خیرین به کمک دانش آموزان بیبضاعت باز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛لطفعلی محرابی رئیس اموزش وپرورش چهاربرج در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما گفت در این پویش هزار بسته انواع کیف دفتر مداد رنگی خودکار و بستههای آموزشی توسط خیرین و وبنیاد علوی به این اداره تحویل داده شده تا به دست نیازمندان برسانیم.
خانم اصغری تسهیلگر بنیاد علوی درشهرستان چهاربرج وباروق نیز گفت:از این هزار بسته ۴۵۰ بسته هم توسط بنیاد علوی به آموزش و پرورش شهرستان اهدا شده است.
این بستههای آموزشی قرار است تا آغاز سال تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند توضیح شود