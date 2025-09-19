به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: وضعیت دریا با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی در تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج فارس نسبتا مواج پیش بینی می شود. بیشینه سرعت باد در شرق و جنوب تنگه هرمز در محدوده 40 کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا 150 سانتیمتر خواهد رسید. توصیه می شود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری نمایند. و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن سایر شناورها در بنادر و اسکله های استان صورت پذیرد. وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی تا ظهر روز دوشنبه (31 شهریورماه) تداوم خواهد داشت.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی و شمالی رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه ای و سیلابی شدن مسیلها ورودخانه های فصلی پیش بینی می شود.

وی گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود. توصیه می شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: تداوم این شرایط جوی با شدت و ضعف تا اواسط هفته پیش رو در استان مورد انتظار است.

وی گفت: امروز ضمن ماندگاری هوای گرم در استان، نوسانات دمایی تغییرات 1 تا 2 درجه ای خواهد داشت و از فردا ضمن افزایش رطوبت منطقه، کاهش نسبی دما مورد انتظار است.