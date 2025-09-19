به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رجب طیب اردوغان در دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین – که در آنکارا به سر می‌برد - اظهار داشت که رژیم اسرائیل نه تنها فلسطین، بلکه ثبات منطقه‌ای را نیز تهدید می‌کند و حمله به قطر نشانه بارز این امر است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که تعداد رهبران و صاحب‌نظرانی که از رژیم صهیونیستی انتقاد می‌کنند، رو به افزایش است و تلاش‌ها برای افزایش فشار بین‌المللی بر این رژیم ادامه دارد.

رئیس جمهور ترکیه گفت: اسرائیل در هر فرصتی موضع خود را در تضعیف صلح افشا می‌کند و ترکیه صدای فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود.

اردوغان تصریح کرد: جهان اسلام باید برای از بین بردن تهدید اسرائیل متحدتر شود و ایجاد وحدت سیاسی در فلسطین، تلاش‌ها را تقویت خواهد کرد.